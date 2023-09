La Liguria celebrerà la Giornata nazionale degli alpini, nell’opposizione non tutti sono d’accordo

Genova. La Liguria aderisce alle celebrazioni per la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini il 26 gennaio di ogni anno. A sancirlo è un ordine del giorno presentato oggi in consiglio regionale da Angelo Vaccarezza, capogruppo della Lista Toti, che impegna il presidente e la sua giunta a mettere in campo “tutte le azioni necessarie alla creazione di eventi collaterali e complementari alle celebrazioni nazionali”.

La Giornata nazionale della memoria e del sacrificio è stata istituita con una legge del 2022: la ricorrenza è quella della cruenta battaglia di Nikolajewka combattuta nel 1943 durante la Campagna di Russia e costata la vita a centinaia di italiani. Il documento è stato approvato con 23 voti favorevoli, mentre i tre consiglieri della Lista Sansa e Gianni Pastorino di Linea Condivisa si sono astenuti.

