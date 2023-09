La Liguria celebrerà la Giornata nazionale degli alpini

Liguria. E’ stato approvato dal Consiglio Regionale l’Ordine del Giorno del Capogruppo della Lista Toti in Regione Liguria Angelo Vaccarezza sulle iniziative in occasione della Giornata del Sacrificio Alpino. Nello specifico, il documento chiede l’impegno della Giunta affinchè Regione Liguria organizzi eventi collaterali e complementari in occasione della Giornata Nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, istituzionalizzata con legge n. 44 del 5 Maggio 2022, individuata nel 26 Gennaio di ogni anno, anniversario della battaglia di Nikolajevka.

Secondo Ferruccio Sansa, capogruppo dell’omonima lista, “la data del 26 gennaio non è opportuna perché troppo vicina al Giorno della Memoria in cui si ricordano le vittime dell’olocausto”. Perplessità simili sono state espresse da Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa, che ha aggiunto: “Per mia formazione personale penso che gli eserciti servano a poco e non ho grande passione per loro, per questo mi asterrò”. Via libera, invece, dagli altri gruppi della minoranza.

