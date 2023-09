Nasce “Walking La Spezia” il pacchetto che porta i crociersti in centro città alla scoperta di liberty, futurismo, shopping e prodotti tipici

I palazzi liberty e le vestigia del futurismo entrano in maniera strutturata a far parte della proposta turistica che la città rivolge ai crocieristi, con l’aggiunta di degustazioni e shopping nelle vie del centro storico.

Il pacchetto, battezzato “Walking La Spezia” e realizzato dall’agenzia Tantitours, sarà proposto a tutti i passeggeri che transitano per il terminal crociere di Largo Fiorillo insieme ai percorsi che già da tempo vengono apprezzati dai turisti.

“I nostri pullman, una decina alla settimana durante l’alta stagione, accolgono i crocieristi che arrivano al terminai e li accompagnano in due percorsi programmati: Lerici e Pisa oppure Sarzana e Pisa. Entrambi sono sempre molto apprezzati dai crocieristi che, nel tempo libero che hanno a disposizione quasi sempre si dedicano allo shopping in centro – ha dichiarato Ombretta Ricci, rappresentante dell’agenzia Tantitours, nel corso della presentazione del progetto che si è svotla questa mattina in Confartigianato -. Il rientro alla Spezia avviene sempre intorno alle 16 e per questo abbiamo pensato, dietro suggerimento di Confartigianato, di accompagnare i crocieristi in un walking tour alla scoperta della città”.

