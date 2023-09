Philips a Genova per i suoi 100 anni in Italia, incontro su innovazione al servizio del sistema salute   

Genova. Si è tenuta oggi, presso l’Auditorium dell’Acquario di Genova, la tavola rotonda “Innovazione tecnologica e digitalizzazione al servizio del sistema salute”, promossa da Philips nel contesto delle celebrazioni per i suoi 100 anni di presenza nel nostro Paese.

L’incontro, che ha visto la partecipazione di voci autorevoli quali: Marco Damonte Prioli, Direttore Generale Ospedale Policlinico San Martino, Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonio Uccelli, Direttore Scientifico IRCSS Ospedale Policlinico San Martino, e Andrea Celli, Managing Director di Philips Italia, Israele e Grecia, è stato l’occasione per riflettere su come le nuove tecnologie digitali, e in particolare l’Intelligenza Artificiale, possano giocare un ruolo chiave per rendere la sanità del futuro sempre più efficiente, connessa e personalizzata.

