Salita San Gerolamo, la creuza “verde” e la gincana quotidiana dei residenti tra degrado e abbandono

Genova. E’ una delle creuze più spettacolari di Genova, capace di collegare con una pendenza ‘alla ligure’ Spianata Castelletto con piazza Portello, unendo quindi in maniera unica il centro con circonvallazione. Stiamo parlando di salita San Gerolamo, une delle cartoline della nostra città, che ha attraversato secoli della sua storia e che, eppure, da qualche tempo a questa parte appare irriconoscibile tra piante infestanti, transenne abbandonate e impalcature selvagge.

A segnalarlo una residente, Annamaria, i cui anziani genitori ogni giorno devono avventurarsi in questa piccola giungla urbana per raggiungere negozi e servizi: “Le piante infestanti oramai sono ovunque e in alcuni punti hanno completamente coperto i mattoni – spiega a Genova24 – i miei genitori, che sono anziani e hanno qualche acciacco, non riescono più a percorrerla”.

