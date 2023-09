Genova. A Como per trovare un minimo di continuità e magari i tre punti dopo il pareggio in trasferta a Parma. La Sampdoria gioca stasera al Sinigaglia alle 20:30.

Il Como non perde da nove partite casalinghe (5 vittorie, 4 pareggi) di campionato, se si tiene conto anche della scorsa stagione e va a segno da nove incontri interni di fila in Serie B (19 gol in totale, 2.1 di media a partita), anche se

ha vinto solo due delle ultime sei gare casalinghe nella competizione.

» leggi tutto su www.genova24.it