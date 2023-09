‘Santa’: un libro dedicato alla storia del convento dei Cappuccini

Dallo staff della “Tigulliana”

Sarà presentato nel tardo pomeriggio di sabato 30 settembre il libro dedicato alla storia del Convento dei Frati Cappuccini di Santa Margherita Ligure (edito dalla “Tigulliana”) e scritto da Giovanni Alpa e Marco Delpino, corredato da 26 pagine di foto a colori di Milly Tulipano Martin.

Del libro, che si snoda attraverso 104 pagine, se ne parlerà dopo la Messa delle 17.30, nel corso della Festa dedicata a San Francesco d’Assisi (che sarà celebrata proprio quel giorno) nel Salone adiacente il chiostro del Convento dei Frati Cappuccini di S. Margherita Ligure. L’ingresso è libero per tutti. Al termine seguirà un rinfresco “francescano” a base di focaccia e vino bianco.

Il prezzo di copertina del libro è di 10 euro (cui vanno aggiunti 2 euro di spese di spedizione nel caso in cui si chieda la spedizione a domicilio).



Il 70% del prezzo di copertina servirà a coprire le spese di stampa, mentre il 30% andrà a beneficio dei Frati Cappuccini (ovviamente, in occasione della presentazione, chi vorrà offrire di più del prezzo di copertina, quel “di più” andrà interamente al Convento).

Il libro è disponibile anche presso la sede della “Tigulliana” (Via Belvedere n. 5 – 16038 Santa Margherita Ligure-GE).

In occasione della presentazione sono previsti interventi degli Autori, di Padre Raffaello Bertocci, di Osvaldo Favale e del “Santemo Group”.

L’iniziativa, promossa dalla “Tigulliana” e dal Convento dei Cappuccini, ha avuto il patrocinio dell’Arciconfraternita di Sant’Erasmo, dell’associazione “Gente di Liguria”, del gruppo “Il Tigullio” e del “Presidio del Libro di S. Margherita e Portofino”.

