Scarpino, Pd: “Impianto bloccato, la Regione ha fallito”. Lista Toti: “Prima di noi il nulla di fatto”

Genova. “La giunta Toti continua ad annunciare ma senza pianificare. L’impianto di Scarpino che doveva essere terminato nella primavera del 2022, ad oggi è sempre bloccato“. Lo denuncia il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna che ha presentato un’interrogazione chiedendo il cronoprogramma dell’opera.

“Esiste una forte controversia fra le aziende che devono realizzare l’impianto stesso e chi l’ha commissionato, e non esistono certezze sulla ripresa dei lavori. Da quanto emerso nelle commissioni, dove erano presenti i sindacati e i vertici di Amiu, l’avvio dell’opera non sembra per nulla imminente”, ricorda Sanna.

» leggi tutto su www.genova24.it