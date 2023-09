“Tutti per Giada”: veleggiata di fine estate alla LNI Sezione di Varazze

Varazze. Domenica 24 settembre la Lega Navale Italiana Sezione di Varazze, in collaborazione con la Gioielleria Salvemini e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, ha organizzato la consueta “Veleggiata di fine estate”, che quest’anno ha un’importante finalità: è stata infatti intitolata “Tutti per Giada”, la giovane varazzina alla quale, a causa di una malattia, gli sono stati amputati gli arti inferiori e superiori.

Come avvenuto in precedenti manifestazioni svoltesi nella “Città delle Donne”, l’obiettivo che si sono prefissati gli organizzatori è quello di raccogliere quanti più fondi possibile, da devolvere a Giada Ottonello,

per consentirgli la sostituzione delle protesi, attualmente impiantategli agli arti recisi, con altri appositamente studiati e realizzati per le sue specifiche peculiarità.

