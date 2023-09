Tutto pronto per A partia do chêu: il 28 settembre alla Sciorba evento per la Fondazione Gaslininsieme

Genova. Torna A partia do chêu, la partita del cuore dei genovesi. L’evento, che vedrà schierata la formazione degli Artisti genovesi accanto ad Aston Birra FC Project e Asd Polizia locale Genova, è in programma il 28 settembre. La location è lo Sciorba stadium. Fischio d’inizio alle 17,30. Ingresso gratuito. I proventi, frutto di donazioni, saranno devoluti alla Fondazione Gaslininsieme Ets. Tra una gara e l’altra, cabaret e musica, con i grandi artisti genovesi.

Tra loro i cugini Andrea Di Marco, l’attore comico paladino della genovesità e il Blasco genovese, musicisti Roberto Tiranti, Massimo Morini dei Buio Pesto, alcuni componenti dei Bruciabaracche, don Roberto Fiscer, ex calciatori come Enrico Nicolini e Claudio Onofri. Insomma, tantissimi personaggi per un grande spettacolo collettivo, presentato dalla nostra Erika Repetto insieme ad Alex Flyer e Talita di I love Genova.

