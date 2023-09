Agevolazioni Tari per 291 famiglie sarzanesi, per altre 152 i fondi stanziati non bastano

Sono 443 le domande rispondenti ai requisiti richiesti ricevute dal Comune di Sarzana da altrettanti nuclei familiari per ottenere agevolazioni sulla Tari del 2023. Purtroppo però non tutte potranno essere soddisfatte in quanto l’ammontare complessivo (ottantamila euro) stanziato in sede di bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione risulta inferiore ai 107.995 euro necessari. Il dirigente dell’Area 4 Nicastro per approvare l’elenco dei beneficiari ha dunque dovuto tenere conto dell’articolo 2 del bando che stabiliva che l’ufficio competente avrebbe dovuto provvedere a redigere le graduatorie degli idonei sulla base delle certificazioni ISEE, a cominciare dai più bassi e fino ad esaurimento dei fondi stanziati dal Comune. Al termine sono state dunque ammesse ad esenzione 291 istanze – che riceveranno da un minimo di 150 ad un massimo di circa 600 euro – mentre altre 152 sono state escluse per esaurimento delle risorse. Per queste ultime – si apprende da Palazzo Roderio – non ci sarà la possibilità tecnica di integrare i fondi restanti per il 2023 anche se la misura potrebbe essere implementata nel 2024. A breve verranno inoltre presentati altri bandi per andare incontro alle esigenze economiche dei cittadini maggiormente colpiti dall’aumento delle spese domestiche. Nell’anno in corso sono state invece 161 le famiglie che, fra le altre agevolazioni, hanno ricevuto contributi per gli affitti.

