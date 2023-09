Aulla, sabato appuntamento con mercato a km zero, laboratori e percorsi in groppa agli asini

Dal mercato contadino con tutte le bontà di stagione a km zero al laboratorio per imparare tutti i trucchetti per prepararsi la conserva in casa evitando sprechi fino al divertente percorso in groppa agli asini. Coldiretti e Campagna Amica ci sono. La principale organizzazione agricola si conferma motore della storica Festa dell’Uva, la manifestazione organizzata dal Comune di Aulla e dalla locale Pro Loco in programma sabato 30 settembre ad Aulla piazza della Vittoria e piazza Gramsci. “La Festa dell’Uva vuole celebrare un momento importante come quello della vendemmia e delle lavorazioni in cantina che caratterizza questo periodo in un territorio dove fare viticoltura è eroico. – spiega Francesca Ferrari, Presidente Coldiretti Massa Carrara – E’ stata un’annata sottotono dal punto di vista delle quantità, molto meglio la qualità che ci regalerà degli ottimi vini. Ma è stata in generale, per la nostra agricoltura, una stagione complicata che ha anche esaltato la resilienza delle imprese agricole nell’affrontare ed adattarsi a condizioni climatiche che oggi rappresentano, insieme alla presenza fuori controllo dei cinghiali e dei predatori, la più difficile delle sfide. La Festa dell’Uva è per Coldiretti, per tutti noi, un momento per abbracciare la comunità ma anche per rivendicare un ruolo di custodi del territorio e della biodiversità ed attori indispensabili nella produzione di cibo sano e sicuro”.

A fianco del mercato di Campagna Amica (apertura dalle ore 8.00) e delle iniziative di Coldiretti sono in programma per tutto i giorno (dalle ore 10.00 in poi) tante attività dedicate a grandi e piccini come lo spettacolo del gruppo storico di Fivizzano, stand enogastronomici ed il mercatino dell’artigianato.

