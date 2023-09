Bikers, soccorsi in forte crescita nel savonese. Il Cnas:”Necessaria maggiore attenzione sui sentieri”

Liguria. Un intervento al giorno per soccorrere appassionati di mountain bike. É una media perché nel corso delle ultime settimane i soccorsi sono stati anche più di uno al giorno, in alcuni casi anche due in contemporanea. In una parola troppi soprattutto in relazione alle forze e ai numeri dei soccorritori.

La stagione autunnale delle bici sui sentieri del Savonese è già un successo di pubblico. Ma il sovraccarico di lavoro dei soccorritori sta diventando eccessivo. Ben vengano i turisti anche è soprattutto fuori stagione. Ma ora i soccorritori chiedono aiuto non solo alle istruzioni, ma anche agli appassionati affinché possano essere più responsabili alla guida.

