Cairo, in piazza della Vittoria la “Giornata della salute” dedicata alla prevenzione

Cairo Montenotte. Si chiama “Giornata della salute” la manifestazione in programma sabato 30 settembre in Piazza della Vittoria a Cairo: una giornata ricca di iniziative, tutte dedicate alla prevenzione e alla salute.

Dalle ore 10.00 alle 18.00 all’interno degli stand e delle postazioni allestite per l’occasione, un team di medici specialisti volontari, assistiti da personale infermieristico, effettueranno screening per rilevare gli indici di alcune patologie spesso occulte: il Glaucoma, la Maculopatia, il Diabete e l’Ipertensione Arteriosa, tutte malattie per cui la tempestività d’intervento riveste un ruolo chiave. Test e prime consulenze anche per la rilevazione precoce di demenze, Alzheimer e tumori della pelle.

