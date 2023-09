Calcio/ Genoa spettacolo, Roma annichilita: è poker al Ferraris

Il Genoa stende la Roma: al Ferraris finisce 4-1 e per i rossoblu è la prima vittoria casalinga in questo campionato. Gilardino, complice l’assenza di Martin, si affida a Maturro nel 3-5-2.

Al 5’ il Genoa trova l’1-0: Gudmundsson infila Rui Patricio all’angolino e per l’attaccante islandese è il primo gol. Al 10’ Gila perde Badelj per un problema muscolare e al suo posto tocca a Thorsby. I rossoblu arretrano e la Roma riesce a trovare l’unico spazio per rimettere la partita in parità: cross di Spinazzola e Cristante tutto solo di testa infila Martinez. Un momento negativo per il Genoa che perde pure Strootman e dentro Kutlu ma che può esultare al 45’ quando Retegui di destro controlla un bel pallone e Rui Patricio è battuto. Terzo gol per la punta della Nazionale.

» leggi tutto su www.levantenews.it