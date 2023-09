Questo pomeriggio a Camogli, in occasione della ripresa delle attività del Centro di aggregazione dell’anziano, è stata organizzata una merenda in musica presso la bocciofila “A. Corzetto” alla quale sono stati invitati i cittadini over 65. Per l’amministrazione comunale presenti il sindaco Giovanni Anelli ed il consigliere Claudio Pompei.

» leggi tutto su www.levantenews.it