Camogli: mutuo per la piscina, progetti e difesa della costa

Diverse le pratiche trattate nel Consiglio comunale di Camogli che delineano le intenzioni dell’amministrazione di Giovanni Anelli per quanto riguarda i lavori pubblici. Di estremo interesse un incontro stabilito con la Regione per parlare di difesa della costa: nulla di concreto al momento in una questione complessa che dipende da più organismi, ma la volontà di redigere un progetto; saranno gli esperti ad indicare se con una diga soffolta, pennelli od altro.

Novità: l’accantonamento di un fondo di un milione qualora, nel crollo dei loculi del cimitero, venissero appurate responsabilità da parte del Comune e la malaugurata ipotesi di dover far fronte a danni subiti da terzi.

