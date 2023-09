Casa del Soldato, l’allarme della consigliera: “In balìa degli elementi, deve essere tutelata”

Genova. La Casa del Soldato di Sturla torna a far parlare si sé, e purtroppo ancora una volta per quanto riguarda il suo stato di ‘salute’ e le incertezze sul suo futuro. A riportare sotto i riflettori il ‘dossier’ sull’edificio razionalista è ancora una volta Serena Finocchio, consigliera del Municipio IX Levante, che in una lettera aperta indirizzata a Demanio, Comune di Genova e Soprintendenza, lancia l’allarme per una situazione definita “preoccupante”.

“Lo stato della struttura è ben noto e documentato da relazioni, perizie e stati di consistenza già redatti dagli uffici comunali – scrive la consigliera – i locali interni sono interessati da infiltrazioni d’acqua conseguenti a forti piogge e a mancata tenuta degli infissi, ove presenti, oggi completamente spalancati – fa notare Finocchio – sono anche evidenti fenomeni di dilavamento dovuti a malfunzionamento dei pluviali, forse anche per le mancate pulizie da materiale vegetale che li blocca e oggi in parte completamente assenti; il giardino è incolto e abbandonato al degrado”.

» leggi tutto su www.genova24.it