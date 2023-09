Chiavari: domenica la pulizia del Lungo Entella

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Puliamo il Lungo Entella” è il titolo della manifestazione che si svolgerà domenica 1 ottobre in occasione di “Puliamo il Mondo per un Clima di Pace”, l’edizione italiana dell’evento internazionale “Clean Up the World”, promossa da Legambiente. Appuntamento alle 10 al parco Rensi, per partecipare ad una mattinata dedicata alla pulizia dai rifiuti di uno dei luoghi verdi più significativi di Chiavari. Oltre all’attività di raccolta, non mancheranno le iniziative di educazione ambientale dedicate a grandi e piccini.

