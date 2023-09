Cogorno: area ludica, sistemata grazie a risorse dell’istituto comprensivo

Da Laura Bacchella e Oriano Castelli, consiglieri comunali di ‘Cogorno Democratica – Partecip@TTIVA

Già in data 14/01/2022, e dunque ben più di un anno fa, il nostro gruppo consiliare “Cogorno

Democratica – Partecip@TTIVA” presentò un’interrogazione nella quale si evidenziava lo stato di

degrado dell’area ludica adiacente la Scuola per l’Infanzia ‘Nicola Rocca’, denunciando, prima di

tutto, l’assenza di qualsiasi attività di manutenzione, finanche ordinaria. In particolare, scrivevamo

che il cancello frequentemente veniva “dimenticato” aperto e la ringhiera, posta a delimitare l’area,

non era sufficientemente alta da risultare efficace nell’impedire l’accesso di chicchessia.

Ebbene, in quell’occasione, la risposta fornita dalla maggioranza in Consiglio Comunale fu netta e

decisa: il Primo Cittadino ci spiegò che l’area non era destinata all’uso esclusivo da parte della Scuola

per l’Infanzia bensì ad un utilizzo, per così dire, “promiscuo” e che, pertanto, le condizioni della

stessa erano adeguate e non si considerava necessario alcun intervento di riqualificazione.

Ovviamente tale risposta ci lasciò completamente insoddisfatti.

Oggi, invece, con soddisfazione e ammirazione, constatiamo che l’Istituto Comprensivo di Cogorno,

con fondi ottenuti e gestiti autonomamente e senza alcun aiuto da parte del Comune, ha realizzato

in tale area uno spazio del tutto rinnovato, tramite l’installazione di nuovi giochi e, soprattutto, di

una ringhiera perimetrale molto più alta di quella precedente. I fatti, dunque, hanno dimostrato che

la nostra precedente interrogazione non era poi così campata in aria, come si sarebbe potuto

evincere dalla risposta, superficiale e inadeguata, fornitaci a suo tempo in Consiglio Comunale.

Inoltre, notiamo con piacere il recente restyling dei giardinetti di Panesi lato fiume. In questo caso,

alla nostra interrogazione del marzo scorso fu risposto che il Comune stava già provvedendo a

trovare una soluzione. Ci piace pensare di aver costituito un pungolo alla realizzazione di tale

soluzione che forse, in assenza della nostra attività consiliare, sarebbe ancora di là da venire.

