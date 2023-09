Contro la Feralpisalò arbitra Colombo, diresse la “famigerata” Atalanta di Coppa

Sarà Andrea Colombo di Como l’arbitro di Feralpisalò-Spezia in programma il prossimo sabato sul terreno del Garilli di Piacenza. Il fischietto lombardo ritrova i bianchi per la terza volta in carriera e ancora in trasferta. I due precedenti sono uno Juventus-Spezia 2-0 giocata ad agosto 2022 e la famigerata Atalanta-Spezia 5-2 di Coppa Italia del gennaio successivo, quella dell’infortunio di Holm e Nzola. Assistenti saranno Matteo Bottegoni di Terni e Marco Belsanti di Bari. Quarto ufficiale Edoardo Gianquinto di Parma. Il Var sarà Lorenzo Maggioni di Lecco con Salvatore Longo di Paola al suo fianco come Avar.

