“Donne e lavoro”, incontro in Provincia

Si intitola “Donne & Lavoro” l’iniziativa promossa dalla Consigliera provincia delegata alle Pari Opportunità, Gabriella Crovara, in programma venerdì 29 settembre alle ore 17,30 nella Sala del Consiglio Provinciale al secondo piano di Via Vittorio Veneto. Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione di Gabriella Crovara porteranno il proprio contributo: Maria Elena Casentini, Sonia Bertella, Marzia Ilari e Nadia Maggiani. Vi sarà anche occasione per uno spazio artistico con il poeta Andrea Ruiu, la scrittrice Laura Delpino e la pittrice Antonella Mezzani. Saranno presenti all’incontro donne che racconteranno le loro storie nel mondo del lavoro. La manifestazione è aperta al pubblico

