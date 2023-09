Genova. Blitz della squadra mobile e arresto questa mattina nel ponente genovese.

In base all’art.41 del Tulps la polizia è entrata in forze in un’abitazione del quartiere del Cep. A finire in manette è stato un 56enne, Adriano La Perna, trovato in possesso di tre fucili, di cui due a canne mozze, e una pistola di provenienza ungherese.

