Genoa, la rivincita di Gilardino e del 3-5-2: “Dobbiamo aiutare la squadra, non solo criticare”

Genova. Stavolta Gilardino si è preso la sua rivincita dopo le critiche di Lecce e i commenti che dall’inizio di questo campionato serpeggiavano su una squadra che doveva trovare la propria identità e che non era in grado di condurre il gioco: ha rispolverato il 3-5-2, ha fatto esordire in Serie A Matturro sorprendendo un po’ tutti, visto che non si vedeva in campo dalla sconfitta a Parma della scorsa stagione, ha dato il meritato spazio a Vasquez dal primo minuto e ha saputo gestire i due imprevisti nel primo tempo: i problemi muscolari di Badelj e Strootman, con quest’ultimo che stava giocando davvero bene sino al momento della sostituzione.

“Dobbiamo tutti aiutare e aiutarci, non solo criticare − dice in conferenza stampa − occorre tenere conto che il nostro percorso è arrivato dalla serie B e determinate valutazioni si fanno settimana dopo settimana, questo è il mio pensiero. Ieri avevo detto che la squadra era viva perché vedevo il fuoco nei loro occhi e lo hanno dimostrato contro una grandissima squadra se guardiamo i singoli. Abbiamo saputo soffrire, ripartire nei momenti chiave. I ragazzi sono stati a tratti eroici”.

» leggi tutto su www.genova24.it