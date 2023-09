Genova. Era una delle opzioni della vigilia, ora è realtà: Alan Matturro giocherà titolare in questo Genoa-Roma che sta per disputarsi al Ferraris. L’uruguaiano, campione del mondo under 20. non vedeva il campo con la maglia rossoblù dalla scorsa stagione (sconfitta a Parma). A giudicare dallo schieramento, Gilardino dovrebbe aver optato per un 3-5-2.

Negli undici scelti da Gilardino anche Vasquez ha conquistato un posto dal primo minuto dopo le belle prestazioni quando è subentrato.

