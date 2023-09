Genova, scritte in alfabeto Braille sui contenitori dei rifiuti: differenziata accessibile ai non vedenti

Genova. È stato presentato oggi nella Sala Giunta Nuova di Palazzo Tursi il progetto di accessibilità per le persone ipo e non vedenti alle ecoisole smart “Disabilità visiva e la raccolta differenziata” alla presenza dell’assessore all’Ambiente Matteo Campora, dell’assessore al Marketing territoriale, Politiche per i Giovani, Disagio e solitudine, Pari opportunità Francesca Corso, del presidente di AMIU Genova Giovanni Battista Raggi, del presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Giuseppe Pugliese, della disability manager del Comune di Genova Cristina Bellingeri, Patrizia Castagnino, una dei saggi dell’assessore Campora.

Un’opera di inclusività, nata dalla collaborazione tra Comune di Genova, AMIU Genova e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti con lo scopo di rendere più semplice e intuitivo il conferimento da parte di questi cittadini. Ad illustrarne gli aspetti tecnici è stato Enrico Pilla, l’ingegnere di Amiu che ha sviluppato operativamente il progetto.

