Leivi: dove la scuola è luogo di incontro e dialogo

“Sono contenta di aver potuto esplorare un territorio lontano dalla mia terra natale e che ci siano oggi tanti ragazzi insieme a me. In biblioteca ho avuto la possibilità di creare qualcosa. Questo auguro ai giovani che ho davanti, di essere creativi”. Sono le parole con le quali Elisa Cataldi, da Gallipoli, Università del Salento – Facoltà di Filosofia, ha ritirato sabato scorso il Primo Premio Assoluto al Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa “Città di Leivi”- Edizione 2023, la cui premiazione è avvenuta nella Sala Polivalente Giovanni Paolo II in frazione San Bartolomeo. Cataldi ha vinto con il racconto intitolato “Prendersi per gioco”, nel quale l’autrice incontra il mondo dei libri e ci fa riflettere sugli aspetti fondamentali dell’esistenza attraverso l’occhio di uno biblioteca, esperienza che lei stessa ha avuto. La biblioteca, dunque, come luogo di cultura che diventa spazio di crescita e di vita.

Come la biblioteca, così la scuola. “Prendersi per gioco” incarna lo spirito della cerimonia organizzata dall’amministrazione comunale, in particolare dalla vicesindaco e assessore alla cultura Enrica Delgrosso, per un evento rivolto a studenti della scuola primaria fino all’Università, provenienti da tutta Italia e patrocinato dal Ministero dell’Università, Istruzione e Ricerca. “Il Concorso è giunto quest’anno alla nona edizione e raccoglie poesie e racconti di giovani di tutta Italia. La platea di oggi testimonia che la maggior parte dei giovani ha una condotta sana e aspira a una vita regolare, nonostante le cronache dicano spesso il contrario”, ha detto Delgrosso, presentando la manifestazione. Una scuola che va vissuta nella sua essenza originaria di luogo di incontro, dialogo e scambio per conoscere gli altri e se stessi, come ha sottolineato nella sua illuminante analisi il professore Giuseppe Benelli, docente di Filosofia Teoretica all’Università di Genova e Presidente della Giuria. “Occorre che voi incontriate ogni giorno una parola. La parola è una magia. “Parola” deriva da parabola che in greco antico significa “lanciare”, cioè incontrare ogni giorno una parola nuova. La scuola deve creare meraviglia e stupore , deve consegnare agli alunni il dono del comunicare, il senso della partecipazione, dell’appartenenza al territorio in cui si abita. Vedere oggi il telefono a scuola mi rattrista perché significa che l’insegnante non è più in grado di incidere sull’alunno. Le istituzioni devono rendersi conto di questo cambiamento. Dobbiamo recuperare il senso ultimo della scuola, lo stare insieme tra alunni e insegnanti”. Sulla portata di questo cambiamento è stato incentrato il messaggio portato dal referente Miur per la Liguria, Roberto Galuffo: “Come Ufficio Scolastico Regionale siamo al vostro fianco in questa iniziativa meritevole. E’un momento di evoluzione velocissima della società: le tecnologie entrano nel mondo di tutti noi e i giovani non sanno utilizzare tutto ciò che è loro agevole. La scuola deve cambiare ma non è così semplice; sarebbe bene che di parlasse non solo di quanto accade di brutto ma anche di quello che funziona per promuovere le eccellenze come quelle sedute qui davanti a noi. I ragazzi devono prendere un punto di riferimento: la maestra, la professoressa, il docente universitario. Questo deve essere il messaggio”.

