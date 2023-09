Maggiani e gli altri: gli “orfanelli” omaggiano il maestro Sergio Fregoso

Sabato 30 settembre presso Piazza Querciola a Castelnuovo Magra, all’interno delle iniziative per la mostra di Maurizio Maggiani “Narciso Meccanico. Una fotocamera per specchiarsi nel mondo (1971-2023)”, andrà in scena un’iniziativa inedita e speciale, “La cena degli orfanelli. Un omaggio a Sergio Fregoso”, a cura di Archivi della Resistenza. Un omaggio al grande fotografo Sergio Fregoso, attraverso il racconto dei suoi allievi e amici: oltre allo stesso Maggiani, alcuni dei più importanti fotografi spezzini (una vera e propria scuola): Enrico Amici, Jacopo Benassi, Roberto Buratta, Moreno Carbone.

Il titolo “Cena degli orfanelli” è stato ispirato da un piccolo aneddoto: nel novero dell’amicizia questi fotografi si sono scherzosamente autodefiniti degli “orfanelli”, dove la condizione dell’orfanità sottintende appunto questo venire meno di un rapporto putativo, ma anche la nostalgia per un grande intellettuale e maestro che ha animato per qualche decennio la vita culturale della Spezia. Nell’intervista inedita a Maurizio Maggiani, di prossima pubblicazione sul catalogo della mostra – che uscirà all’interno della Serie Sguardi della collana “Verba manent”, per Edizioni ETS – lo scrittore sottolinea l’importanza del magistero di Fregoso: “Delle mie primissime esperienze scolastiche con la fotografia era venuto a saperne una persona che per me è stata molto importante, Sergio Fregoso. […] io scrissi una lettera a una rivista fotografica per chiedere se qualcuno, se qualche negoziante o qualche azienda, volesse essere così cortese da darci qualche prodotto per fare bene la camera oscura, per poter fare le cose. E questa lettera la lesse Fregoso.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com