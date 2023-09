Liguria. L’anticiclone si consolida ulteriormente sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, anche sulla nostra regione ci attendono giornate prettamente estive.

Secondo il Centro Limet, tra la notte ed il mattino di oggi giovedì 28 settembre è attesto transito di spesse stratificazioni medio-alte sull’intera regione, ma senza particolari conseguenze associate. Dalle ore centrali della giornata cieli in prevalenza sereni, fatta eccezione per qualche residua nube alta e sottile in transito.

