Genova. I Ris di Parma sono tornati a Genova per un sopralluogo nella barberia di via Merano, a Sestri Ponente, dove lavorava Mahmoud Abdalla, il diciannovenne ucciso in via Vado il 23 luglio scorso.

Il loro lavoro, dopo tre sopralluoghi (via Vado, la barberia di Chiavari e oggi quella di via Merano) dovrebbe essere al momento completo e sarà riassunto in una relazione dettagliata che sarà inviata al sostituto procuratore Daniela Pischetola che coordina le indagini.

