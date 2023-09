Panigalonga 2023… se fossi nato quando mio nonno. Domenica a Podenzana con un percorso rinnovato

L’edizione della Panigalonga 2023 in programma a Podenzana il 1° ottobre, avrà come tema la riscoperta delle tradizioni del territorio attraverso un percorso rinnovato. Lo sguardo sarà rivolto al passato con un occhio che guarda al futuro, con l’auspicio che le nuove generazioni non solo portino avanti le tradizioni e le usanze che vanno perdendosi, ma che possano crearne di nuove e entusiasmanti. In un periodo in cui si parla molto di cambiamenti climatici e di rispetto per l’ambiente, la Panigalonga 2023 ha deciso di puntare ancor più sulla sostenibilità delle edizioni passate, selezionando prodotti che siano in linea con questa filosofia e cercando di limitare il più possibile l’impatto dell’evento sul territiorio.

La Panigalonga 2023 è aperta a tutti, grandi e piccini, e consiste in un percorso campestre ad anello di difficoltà escursionistica. Il tracciato, di circa 12 Km, ti porterà alla scoperta del territorio del Comune di Podenzana visitando antichi borghi, castelli, castelletti e luoghi suggestivi che offrono scorci mozzafiato e ti faranno entrare in contatto con la comunità. Anche questa volta la Panigalonga coinvolgerà la comunità e i volontari delle associazioni del territorio. Durante le soste potrai degustare il piatto tipico del luogo, l’originale Panigaccio di Podenzana, servito in tutte le sue varianti oltre ad altre prelibate pietanze della tradizione.

