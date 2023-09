Genova. Lei lo aveva lasciato da un anno e mezzo proprio per il suo comportamento violento anche se non la aveva mai denunciato. Invece lui non si è dato per vinto, continuando a perseguitarla e ad alzare le mani.

Ieri però a notare l’uomo, un genovese di 65 anni, che picchiava con schiaffi e pugni in faccia e sul ventre la ex moglie in mezzo alla strada in via Camozzini a Voltri sono stati diversi passanti che hanno fermato una volante della polizia in transito.

