Savona. Un uomo di Savona, Antonello Cristiano, ha perso la vita ieri in un tragico incidente in parapendio in Piemonte.

L’uomo era in volo insieme all’istruttore, Roberto Balbo di Tovo San Giacomo, quando – secondo le prime ricostruzioni a causa di un malore – è precipitato nella zona di Bagnolo Piemonte.

