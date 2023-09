Rapallo: Pascoli sport Day, la carica degli arancioni

Da Enrica Guidotti, Istituto comprensivo Rapallo

Immancabile rituale dell’inizio d’anno scolastico a Rapallo il Pascoli Sport Day ha visto oggi la colorata e giocosa invasione dei bambini della primaria rapallese alla scoperta delle più discipline sportive presenti in città. Tutte le quindici classi dell’Istituto, per un totale di 322 bambini con la tradizionale maglietta arancione, si sono cimentate nelle diverse attività a rotazione, grazie alla disponibilità delle società Energym Fitness, ASD calcio, Atletica Due Perle, Circolo Golf e Tennis Rapallo, Associazione Dilettantistica Polisportiva Santa Maria (calcio e volley), Club Scherma Rapallo, Fudoshin Karate Do, Alcione Basket, Bocciofila rapallese “M. Gandolfi” e Ginnastica Rapallo.

