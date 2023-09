Salario minimo, gazebo M5S sparsi in tutta la provincia per la petizione.

Anche nella provincia spezzina il Movimento Cinque Stelle ha iniziato la raccolta firme per la petizione riguardante la proposta di legge per il salario minimo. Nell’immagine dell’articolo potete trovare le prossime date e le località dove saremo presenti con i nostri banchetti per le firma. “Il M5S invita quindi tutti i cittadini a partecipare e firmare a questa iniziativa di civiltà e sostegno verso i lavoratori meno tutelati, affinché anche l’Italia possa finalmente dotarsi di una legge già presente in 22 Paesi (su 27) della Comunità Europea”.

