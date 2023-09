Genova. Due donne al pronto soccorso, in codice rosso e giallo, coscienti, è il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera, prima di mezzanotte, in via Macaggi, in centro città.

Lo scooter su cui viaggiavano si è schiantato a terra per motivi ancora da chiarire, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti né lavori in corso.

