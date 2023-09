Sestri: “Legge sul recupero di fondi e cantine, affermazioni ridicole”

Dall’ufficio stampa di “Sestri per Tuttii – dal mare alle frazioni”

“Al contrario di quanto pretestuosamente sostenuto dai consiglieri comunali di Sestri Levante Diego Pistacchi e Marco Conti, non ho per nulla cambiato idea sulla legge regionale 30/2019 relativa al riutilizzo dei locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati, di cui peraltro sono stato secondo firmatario. Condividevo e condivido tuttora il fatto che, per i proprietari di locali un tempo adibiti a cantina, magazzino o garage e che sono gravati da una serie di adempimenti molto pesanti di natura fiscale e manutentiva, vi sia la possibilità di poterne chiedere il cambio di destinazione d’uso laddove questi immobili risultino inutilizzati da almeno cinque anni”. E’ quanto dichiara il consigliere comunale di Sestri Levante Claudio Muzio, del gruppo di maggioranza “Sestri per tutti – dal mare alle frazioni”.

» leggi tutto su www.levantenews.it