Sicurezza sul lavoro, Pasa (Cgil): “A ottobre saremo nelle scuole per spiegare ai ragazzi l’importanza della prevenzione”

Savona. “A ottobre saremo nelle scuole per spiegare ai ragazzi l’importanza della formazione e della prevenzione sui luoghi di lavoro e per sensibilizzarli al tema della sicurezza” così Andrea Pasa Segretario Generale Cgil Savona spiega il contenuto del protocollo siglato in questi giorni presso la Prefettura.

L’iniziativa si intitola “A scuola di sicurezza” ed è stata promossa dal tavolo fortemente voluto dal sindacato per cercare di arginare una piaga che affligge il mondo del lavoro e che è una vera e propria emergenza “Pensiamo che iniziare a parlare di sicurezza sul lavoro ai ragazzi possa essere una strada per rendere più sicuro il lavoro di domani – spiega Pasa.

