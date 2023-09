Strage del bus di Avellino, l’ex ad di Aspi Castellucci (imputato nel processo ponte Morandi) condannato in appello a 6 anni di carcere

Napoli. La Corte di Appello di Napoli (seconda sezione) ha condannato a sei anni di reclusione l’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci per la strage stradale avvenuta sull’A16 la sera del 28 luglio 2013, all’altezza di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, dove un bus precipitò dal viadotto Acqualonga provocando quaranta morti. Stessa pena anche per il dg dell’epoca Riccardo Mollo e per i dipendenti di Aspi Massimo Giulio Fornaci e Marco Perna. Castellucci e Mollo sono fra l’altro imputati nel processo in corso per il crollo del ponte Morandi a Genova dove sono morte 43 persone.

Dal Tribunale di Avellino l’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci, oggi condannato a Napoli a sei anni di reclusione insieme con il gruppo dirigente centrale, venne assolto. Anche i dirigenti furono assolti. La Corte di Appello l’ha ritenuto colpevole di omicidio colposo e di disastro colposo: a Castellucci viene contestata la “violazione delle norme che garantiscono la circolazione autostradale in condizioni di sicurezza, di avere omesso di provvedere alla riqualificazione dell’intero viadotto Acqualonga dell’A16 con la necessaria sostituzione delle barriere di sicurezza con quelle marcate CE, in ragione della intervenuta non conformità normativa di quelle esistenti al momento del sinistro non adeguate ad una infrastruttura autostradale”.

» leggi tutto su www.genova24.it