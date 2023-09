Tassa di soggiorno Savona, modificato il regolamento: esenzioni per disabili, studenti under 26 e forze dell’ordine

Savona. Esenzione per disabili, studenti con meno di 26 anni e forze dell’ordine. Sono le principali modifiche introdotte al regolamento sulla tassa di soggiorno approvato all’unanimità oggi pomeriggio dal consiglio comunale di Savona. La proposta era stata inizialmente presentata dalla giunta con l’esenzione per le forze dell’ordine. Da qui la minoranza aveva chiesto ulteriori modifiche. Questo testo è il risultato delle proposte di maggioranza e minoranza.

Nel dettaglio è prevista l’esenzione per i portatori di handicap e le persone non autosufficienti le cui condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa nazionale e/o del paese di provenienza ed un loro accompagnatore; gli studenti, di età inferiore a 26 anni, che risultano regolarmente iscritti per l’anno scolastico in corso presso una facoltà universitaria avente sede sul territorio italiano o comunitario il cui soggiorno è atto esclusivamente a svolgere attività di ricerca o studio o che frequentano ITS con sede sul territorio comunale; i volontari il cui soggiorno è finalizzato a prestare servizio in occasione di emergenze ambientali, calamità naturali dichiarate dalle competenti autorità o con finalità di soccorso umanitario; gli appartenenti alle forze dell’ordine in trasferta; gli studenti in gita, gli autisti di pullman turistici.

