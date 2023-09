Teatro della Tosse, domani alle 20 l’inaugurazione della nuova facciata. Inizio stagione dedicato alla danza

Genova. Domani sera la nuova facciata del Teatro della Tosse sarà svelata al pubblico alle 20 con un evento di convivialità e spettacolo di danza verticale e per l’occasione la direzione sarà a disposizione per raccontare la stagione autunnale che, come sempre, è ricca di proposte originali tra danza, musica, circo e molto altro.

Una riapertura che come ormai tradizione parte con la programmazione di Resistere e Creare, rassegna di danza internazionale, giunta alla nona edizione, dal titolo Corpo e anima e che elegge il Teatro del Ponente di Voltri a residenza stabile di progetti di creazione di spettacoli di danza e circo.

