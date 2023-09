Udc Liguria: “Nuovo corso e nuova dirigenza nelle province”

“L’Udc Ligure si prepara ad nuovo corso in pieno accordo con la direzione romana e, come sottolineato dal coordinatore regionale Umberto Calcagno, ad un nuovo percorso e una nuova dirigenza nelle provincie della nostra regione. Un cambio di passo concordato col segretario nazionale dell’Unione di Centro, on. Lorenzo Cesa, a termine della riunione dei segretari regionali del partito tenutasi a Roma nei giorni scorsi”. Si apre così una nota diffusa da Udc Liguria.

“La svolta è motivata, come ha ribadito Calcagno – si legge ancora -, dalla necessità di presentare un assetto completo composto dalle nomine dei nuovi quadri provinciali. L’obiettivo è quello di offrire un contributo alla coalizione di centrodestra, che si presenterà ai prossimi appuntamenti elettorali anche nei territori della provincia della Spezia dove attualmente il coordinamento dell’attività politica dell’Udc è affidato al signor Michele Arena. Dopodiché potremmo collaborare serenamente, sederci ai tavoli del confronto e prendere le decisioni più opportune”.

Conclude la nota dell’Udc ligure: “Abbiamo di fronte un lavoro importante, forte è lo spirito di iniziativa, che si alimenta anche del sostegno delle numerose persone che richiedono a gran voce un ritorno dei centristi, quelli autentici come il nostro simbolo, che ci rappresenta dal 1946.

Abbiamo bisogno di confrontarci con dignità con gli amici della coalizione per riconfermare con sicurezza la nostra posizione su tematiche per noi importanti e su valori non discutibili quali buon governo, aiuto alla famiglia, difesa dei lavoratori, valori cristiani, in nome di una società più equa. La condivisione, la mediazione e l’ascolto ci distinguono dagli urlatori populisti della nostra epoca, e ci garantiscono una coesione politica interna che è ingrediente essenziale per essere una realtà radicata e vincente anche nella nostra amata Liguria”.

