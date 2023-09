Zoagli: il Comune compra abitazioni da Arte, pur avendone proprie nel degrado”

Da Gian Giacomo Solari, Capogruppo Consigliare

Giovedi 20 settembre sono state aperte le buste dell’asta dei 14 appartamenti messi in vendita dalla società ARTE, come volevasi dimostrare nessun Comune ha partecipato, dei due su zoagli uno è stato aggiudicato mentre l’altro è rimasto libero, si può acquistare con trattativa privata con il prezzo d’asta senza ribassi, mentre gli atri due non in asta erano già stati prenotati dal comune di zoagli. Ritengo assurdo questo acquisto per complessivi 450mila euro più ristrutturazione comprensiva di impianti elettrici e idraulici che in totale diventa una cifra importante, tra l’altro non è stata eseguita una “Perizia“ da tecnici comunali o esterni per valutare se il prezzo di acquisto è congruo, e manca anche una perizia per la ristrutturazione per avere il totale complessivo dell’investimento.

