Da Gian Giacomo Solari, Capogruppo Consigliare

A Zoagli tra il distributore di benzina e il civico n. 100 lato verso Chiavari, il marciapiede per i pedoni oltre ad essere molto stretto è anche ostruito per il passaggio da fogliame fuoriuscito dai civici interessati, costringendo i pedoni a passare in strada e se specialmente con ombrelli aperti a rischio incidenti da automobilisti in quanto costretti a camminare in strada.

