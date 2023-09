Al via ad Alassio “Ottobre in Rosa” per Alessia

Alassio. In tutto il mondo il mese di ottobre si tinge di rosa per sensibilizzare le donne sul valore fondamentale della prevenzione nella lotta al tumore del seno.

La città di Alassio, grazie all’impegno congiunto dell’assessorato guidato da Patrizia Mordente, in sinergia con la consigliera comunale con incarico alle pari opportunità Cinzia Salerno e in collaborazione con Airc, aderisce come sempre con grande partecipazione alla ricorrenza, rinnovando il suo impegno nel farsi portavoce di questo importante messaggio.

