Alassio, in via Robutti un nuovo sportello d’ascolto

Alassio. L’assessorato alle politiche sociali del Comune di Alassio, in collaborazione con il Centro Studi Bhaktivedanta APS, di cui è fondatore e presidente Marco Ferrini, inaugura in città, in via Robutti 3, di fianco alla stazione ferroviaria, uno sportello di ascolto che permetterà a chiunque lo desideri di incontrare, gratuitamente, un counselor professionista capace di guidare le persone nel gestire il conflitto con gli altri e con se stessi e nell’imparare a comunicare meglio.

“L’istituzione di questo sportello – dichiara Loretta Zavaroni, assessore alle politiche sociali del Comune di Alassio – è un risultato positivo per la nostra città, che con questa iniziativa dà delle risposte concrete a tutte le persone, dell’Ambito Territoriale Sociale Alassio-Garlenda, che sentono il desiderio di essere supportate in vari momenti della propria vita”.

