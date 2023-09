Albenga, tutto pronto per la nuova edizione di Ottobre De André. Dori Ghezzi: “È l’evento più vicino allo spirito di Fabrizio”

Albenga. Sabato 30 settembre Cristiano De André darà il via ad Albenga all’edizione 2023 di Ottobre De André, la manifestazione che Dori Ghezzi definisce “la più vicina allo spirito di Fabrizio”.

L’apertura è affidata a Piazzetta De André, uno degli eventi più amati e più attesi dalla gente. Per un pomeriggio, dalle 16,30 alle 18,30, il centro storico ingauno si trasformerà nella città vecchia di Faber e nei suoi caruggi si diffonderanno le note della guerra di Piero e della canzone di Marinella, di Creuza de ma e del Pescatore. Sei gruppi musicali, in altrettante piazzette, accompagneranno il pubblico in un suggestivo percorso che si preannuncia ricco di emozioni. In Largo Doria il Duo Sciapò, in piazza San Francesco Nando Rizzo e i suoi percussionisti, in piazza San Michele Le quattro chitarre di Genova, in piazza San Domenico le Folaghe, in piazza Rossi Giorgio Schiavo in trio e in piazza Torlaro Ivan Pei Bosky.

