Altare: pronti 190 mila euro per il cantiere nell’ex Savam e riaprire le strade

Altare. Centonovanta mila euro derivanti dalla riduzione delle spese comunali e dall’avanzo di amministrazione per demolire il forno Oscar che grava su via XXV Aprile e la messa in sicurezza del San Rocco per la riapertura di via Cesio.

Questa la dichiarazione del sindaco Roberto Briano durante il Consiglio comunale straordinario di oggi, dopo l’avvio del procedimento amministrativo datato 28 settembre 2023 per l’esecuzione d’ufficio delle ordinanze 4 e 6 del 2022, prendendo atto dell’inottemperanza e definitiva impossibilità di svolgere il mandato affidato alla Società “Città del Vetro S.r.l.” comunicata tramite nota del 14 agosto.

