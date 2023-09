Alvini alla vigilia della Feralpi: “Da valutare Cassata, ci servirà l’atteggiamento giusto”

Un punto con il Brescia ha permesso allo Spezia di interrompere la striscia di ko consecutivi e di approcciarsi alla partita con la Feralpisalò con uno spirito diverso e con tanta voglia di conquistare quella prima vittoria in campionato che tanto manca alle Aquile: “Sicuramente con il Brescia la squadra è stata più compatta, corta, ha messo dentro un atteggiamento positivo. Ha avuto una buona gestione della palla e questo è l’aspetto positivo. C’è da migliorare la finalizzazione, possiamo fare meglio ma è stata una buona partita non premiata dal risultato”, ha spiegato alla vigilia il tecnico Massimiliano Alvini, che poi si è concentrato sugli avversari e sulla partita che sarà: “Sarà una partita di Serie B con una squadra organizzata, che sa fare bene le due fasi. Ha messo in difficoltà tutte le squadre, ha pareggiato con il Modena, con il Pisa ha fatto una grande partita. Sarà dura e lo sappiamo”.

Da valutare alcuni elementi dello Spezia, viste le tante partite in pochi giorni: “C’è qualche situazione da valutare, sicuramente ci saranno da valutare Cassata, che è uscito con qualche problemino dalla partita di giovedì, e qualche giocatore che sicuramente sarà da rivedere. Ci saranno tre-quattro situazioni da rivedere in base alle rotazioni naturale per la terza partita in una settimana e le condizioni di alcuni”. Ma la richiesta del tecnico è una sola, una prestazione in linea con quanto visto con il Brescia: “Chiederò ai ragazzi atteggiamento, chiederò di fare il massimo per lo Spezia, per noi e per la squadra. Mettere in campo l’atteggiamento giusto e portare a casa un risultato positivo”, conclude.

