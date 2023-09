Ameglia ha aderito a “Puliamo il mondo”

Il Comune di Ameglia ha aderito questa mattina all’iniziativa di riqualificazione ambientale “PULIAMO IL MONDO” promossa dall’associazione ambientalista italiana Legambiente. Questa mattina, presso la spiaggia del molo di Fiumaretta e lungo la Lungofiume i protagonisti sono stati i bambini della scuola primaria e secondaria Don Lorenzo Celsi, con la quinta elementare e la prima media. “La mattinata, promossa per coinvolgere i bambini in questa significativa iniziativa di educazione ambientale – dicono gli assessori Cervia e Castagna – è stata positiva e coinvolgente. I bambini hanno potuto prendere coscienza delle buone pratiche di rispetto ambientale, raccogliendo in maniera differenziata i rifiuti; con lo scopo di rendere più pulito e sostenibile il nostro ambiente e instillare una cultura ambientale volta al rispetto del territorio che gli circonda. Questa iniziativa si inserisce nel progetto di educazione ambientale nelle Scuole avviato dal nostro insediamento, con laboratori a tema, proseguito poi con la Festa dell’albero andando a creare una filone di iniziative ed eventi volti a trasmettere ai bambini, fin dai più giovani, una sensibilità che miri a rendere più pulito e sostenibile il nostro ambiente e una cultura ambientale finalizzata al rispetto del territorio in cui vivono”.

L’articolo Astoria, al via la campagna abbonamenti: “Qualità assoluta senza disagi di grandi teatri e grandi città” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com